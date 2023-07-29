Вирусный гепатит выявили у 80 жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за полгода зарегистрировали 80 случаев хронических вирусных гепатитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости на шесть случаев.

«Вирусные гепатиты — это группа распространенных для человека инфекционных заболеваний, которые довольно значительно различаются между собой, вызываются разными вирусами. Поражают в первую очередь печень человека и вызывают ее воспаление. При этом нарушаются все виды обмена веществ, которые осуществляет здоровая печень. Выделяют несколько наиболее известных видов вирусных гепатитов: A, B, C. Единственный источник заражения при вирусных гепатитах – больной человек или вирусоноситель», - отметила руководитель отдела эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями Салтанат Беккожина.

Вирусы гепатита A и E передаются как кишечные инфекции с загрязненными продуктами и водой, через грязные руки и для них нехарактерно хроническое течение. Выделяются из организма больного с испражнениями, инфицируя воду и почву, попадая на руки нечистоплотного человека, а затем на предметы обихода и в пищу. Наблюдается сезонность заболеваемости в конце лета и осенью.

При вирусном гепатите В, C и D вирусы не выделяются из организма через кишечник, а поступают в кровь и циркулируют в ней во время болезни. Для них характерно хроническое течение. Поэтому источником заражения гепатитом В могут быть не только больные острой формой гепатита, но и переболевшие этим заболеванием, и здоровые вирусоносители. Вирус передается при нарушении целостности кожных покровов и слизистых оболочек. Заражение возможно через загрязненные иглы, при случайных сексуальных контактах, при использовании общих с больным или вирусоносителем предметов личного обихода и от матери к ребенку, если мать заражена. Болеют гепатитом В люди всех возрастов, но наиболее часто подростки и молодые.

«Заболевание гепатитом начинается с преджелтушного периода, который длится 1-2 недели. Его признаки различны: отвращение к пище, тошнота, снижение аппетита, кожный зуд. Могут болеть суставы, появляться температура, кашель, насморк. Моча становится темной - цвет чая крепкой заварки, а кал обесцвеченным - цвет белой или серой глины. Следующий период - желтушный - длится 2-4 недели: желтеют склеры, затем кожные покровы. Нередко желтуха может не появляться. Такой вариант болезни называют безжелтушной формой вирусного гепатита», - проинформировала С.Беккожина.

Больных острым вирусным гепатитом следует лечить в инфекционной больнице. Главное в лечении гепатитов - диета, и не только в стационаре, но и длительно, в течение 12 месяцев, после выписки.

В нашей стране вакцинация против вирусного гепатита А проводится детям в возрасте двух лет и ревакцинация через 6 месяцев.

Вакцинация против вирусного гепатита В состоит из трех прививок, которые дети получают в возрасте до 1 года.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми вирусными гепатитами в области стабильная.