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Вирус свиного гриппа преобладает в России

14 Декабря 2022, 20:53
Вирус свиного гриппа преобладает в России

НОВО-ОГАРЕВО. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Заболеваемость штаммом A(H1N1)2009 или свиным гриппом преобладает в России среди остальных гриппозных инфекций. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В Российской Федерации преимущественным из гриппозных вирусов является вирус гриппа A(H1N1). <...> Это пандемический вариант гриппа 2009 года, он тогда появился первый раз, вызвал пандемию достаточно тяжелую», - сказала она.

Попова описала текущую эпидемическую ситуацию в стране как «напряженную». Глава ведомства пояснила, что это обусловлено незначительным ростом заболеваемости ковидом, респираторными инфекциями и гриппом.

«Большее напряжение для системы здравоохранения сегодня вызывает ситуация с гриппом и ОРВИ», - добавила она.

По ее словам, вирус свиного гриппа так же чувствителен к лекарствам, как в 2009 году.

«Мы нашли его в октябре. Наша система мониторинга и система научных исследований позволила оценить его. Мы увидели, что вирус абсолютно совпадает с вакцинным штаммом. То есть все, что использовалось для приготовления наших четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса гриппа. Также этот вирус гриппа не изменил своей чувствительности к тем лекарственным препаратам, которые производятся в РФ и являются специфичными именно для этого вируса гриппа», - сказала Попова.

По ее словам, ситуация с распространением этого вида гриппа может быть регулируема.

«В последующие месяцы проводящиеся исследования – мы проводим их все время, секвенируем и анализируем – подтвердили это наше первичное знание. И сегодня, соответственно, мы можем сказать, что ситуация, вызванная этим вирусом, может быть регулируема», - добавила глава ведомства.

Попова сообщила, что в РФ преимущественным из гриппозных вирусов является штамм A (H1N1)-2009 или свиной грипп – пандемический вариант гриппа 2009-2010 года.


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