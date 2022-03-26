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    14:00, 26 Март 2022 | GMT +6

    Вирус не дремлет – главный госсанврач Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Два года назад в Акмолинской области был зарегистрирован первый случай КВИ. О том, как регион все это время боролся с инфекцией, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина.

    «Ровно два года назад, 26 марта, в Акмолинской области был зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Это была пенсионерка, проживавшая в ауле Косшы. К сожалению, спасти ее не удалось в связи с поздним обращением и наличием сопутствующего хронического заболевания (сахарный диабет)», - поделилась А. Мусина.

    За 2 года пандемия унесла 789 жизней акмолинцев, всего переболели более 68 тысяч человек - как взрослые, так и дети.

    «Санитарная служба и медорганизации столкнулись с новым видом инфекции. Для ее нераспространения были введены ограничительные карантинные меры, в короткие сроки была построена новая модульная инфекционная больница на 200 мест в Кокшетау, оснащенная самым современным оборудованием. Население пережило локдауны, блокпосты, внедрение проекта «Ashyq», работу мониторинговых мобильных групп, ношение масок, обучение и работу в онлайн-режиме, все большее усиление санитарных карантинных мер с ростом заболеваемости. Все это вносило изменения в привычный образ жизни и вызывало непонимание со стороны людей. Но все эти меры были вынужденно необходимы и со временем доказали свою эффективность», - продолжила главный госсанврач региона.

    По словам спикера, на сегодняшний день в инфекционных стационарах находится всего 12 больных КВИ, среди которых нет тяжелых и крайне тяжелых пациентов.

    «Спустя два года мы видим, что наиболее эффективным способом профилактики является вакцинация против коронавирусной инфекции. Первым компонентом в области привито 48,3 % населения. За два года пандемии, благодаря вакцинации и ревакцинации, все регионы нашей страны вошли в «зеленую» зону, и, учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, Межведомственной комиссией принимаются поэтапные послабления. Но мы должны помнить и знать, что вирус не дремлет. Поэтому кампания по вакцинации и ревакцинации продолжается», - резюмировала А. Мусина.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акмолинская область
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