Вирус диктует свои условия – аким столицы обратился к предпринимателям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов провел онлайн-совещание с руководителями ТРЦ, ТД, рынков, фитнес-центров по вопросам соблюдения строгих санитарных норм на объектах и послабления карантинных мер, передает МИА «Казиинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Главный санврач города Айгуль Шагалтаева отметила, что с момента введения строгого карантина, с 5 июля, выявлено 800 фактов нарушения предприятиями саннорм на сумму порядка 73 млн тенге.

«Началась вторая неделя, как ряд объектов возобновили свою деятельность. Сейчас надо понимать, что вирус никуда не ушел, впереди традиционный сезон ОРВИ, мы должны сделать так, чтобы не было накладки с коронавирусом. Необходимо извлечь уроки из первого карантина и не допускать ошибок. Для этого на объектах необходимо соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические нормы.

Первое. На местах рекомендовано установить стационарные тепловизоры, это позволит бесконтактно измерять температуру сразу у 30-40 посетителей, эффективно управлять потоками людей. Кроме того, это также обезопасит самих сотрудников – ведь не надо будет подходить к каждому посетителю отдельно и измерять температуру. Подобные тепловизоры с начала пандемии мы установили в поликлиниках города. Также необходимо наладить бесперебойную работу системы вентиляции, везде должны быть разметки для соблюдения соцдистанции, установлены санитайзеры, без масок вход запрещен.

Второе. Рейды по выявлению нарушений саннорм проводятся на регулярной основе. Данные меры позволяют повысить безопасность. Во время рейда были замечания по рынкам «Артем» и «Big Шанхай». Они были оштрафованы. Надо помнить, что необходимо соблюдать саннормы не для акимата, не для проверяющих, а ради безопасности ваших клиентов, ради безопасности жизни горожан. Сейчас мы вынуждены жить в новых реалиях, COVID-19 диктует нам свои условия. Если каждый руководитель ответственно отнесется к соблюдению саннорм, то весь коллектив будет соблюдать. А это значит, что клиенты, которые придут к вам, будут в безопасности.

Третье. Учитывая предложения, поступающие от представителей фитнес-центров, увеличили время работы до 21:00 часов (ранее было до 17:00). Это делается для того, чтобы руководители могли разграничить поток клиентов по времени. Также рассмотрим варианты по увеличению времени работы на других объектах торговли, чтобы не было одномоментного потока посетителей, и не создавался узкий коридор», – резюмировал аким столицы Алтай Кульгинов.

Ряд озвученных предпринимателями на онлайн-совещании вопросов были решены на месте, остальные взяты в работу.