Вырубку и хищение леса расследуют в Павлодарской области

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов незаконной вырубки и хищения леса в особо охраняемой территории резервата «Ертіс орманы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой Polisia.kz.

При координации областной прокуратуры проведена широкомасштабная операция по резервату «Ертіс орманы». Сотрудниками полиции проведено порядка 20 санкционированных обысковых мероприятий, в том числе в Шалдайском и Бескарагайском лесничестве, в самом РГУ «Ертіс орманы», а также по месту жительства ряда руководителей.

При обыске, помимо документации (накладные, счета-фактуры, блокноты с записями отпуска неучетного леса и другие), изъято огнестрельное оружие, боеприпасы к ним и иные вещественные доказательства.

Начато досудебное расследование по статье 188 части 2 УК. По предположительным сведениям, к незаконной вырубке леса причастны должностные лица РГУ «Ертіс орманы». Согласно статье 201 УПК иная информация не подлежит разглашению.