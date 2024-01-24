Виртуальный оператор связи может появиться в Казахстане

Депутаты Мажилиса обсуждают законопроект в первом чтении «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации», передает корреспондент агентства Kazinform.

Одним из пунктов документа является введение так называемого виртуального оператора связи.

- Существует международная практика использования виртуального оператора связи. Это тот оператор связи, который согласно нашей регуляторной модели, будет направлять уведомление уполномоченному органу о начале его работы. При этом, он не будет получать лицензию как держатель инфраструктуры связи, - сказала на пленарном заседании палаты депутат Екатерина Смышляева.

То есть, по ее словам, фактически он будет арендовать трафик у действующих операторов связи.