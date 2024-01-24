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    10:46, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Виртуальный оператор связи может появиться в Казахстане

    мобильный оператор
    Фото: pixabay.com.

    Депутаты Мажилиса обсуждают законопроект в первом чтении «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Одним из пунктов документа является введение так называемого виртуального оператора связи.

    - Существует международная практика использования виртуального оператора связи. Это тот оператор связи, который согласно нашей регуляторной модели, будет направлять уведомление уполномоченному органу о начале его работы. При этом, он не будет получать лицензию как держатель инфраструктуры связи, - сказала на пленарном заседании палаты депутат Екатерина Смышляева.

     То есть, по ее словам, фактически он будет арендовать трафик у действующих операторов связи.

    - Но в чем его преимущество – он может заключить договора с неограниченным количеством операторов, может заключить договора со всеми операторами. Соответственно, его универсальная сим-карта будет ловить связь от той антенны, которая находится ближе, - добавила депутат.

    Теги:
    Закон и право Парламент Законопроекты Связь, ТВ, IT Мажилис
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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