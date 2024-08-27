Виртуальные тарифы для школьников и льготников введут в автобусах Астаны

С 26 августа школьники и льготники смогут оформить и пользоваться виртуальными тарифами, не выходя из дома. Всё делается онлайн, без посещения касс, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Виртуальные тарифы облегчают использование общественного транспорта. Пассажиры смогут отслеживать поездки в приложении «Avtobys» и валидация в транспорте станет проще благодаря смартфону. Валидация происходит через приложение с использованием QR-кода, Bluetooth или ввода номера транспортного средства, при этом нужен интернет, но не баланс.

Для оформления виртуального тарифа нужно:

Установить приложение «Avtobys» из App Store или Google Play. Авторизоваться, используя номер телефона льготника. Подать заявку на сайте transcard.kz, приложив необходимые документы.

После одобрения тариф появится в приложении и активируется за 1-3 рабочих дня (уведомление придет на почту).

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