23:00, 26 Август 2024 | GMT +6
Виртуальные тарифы для школьников и льготников введут в автобусах Астаны
С 26 августа школьники и льготники смогут оформить и пользоваться виртуальными тарифами, не выходя из дома. Всё делается онлайн, без посещения касс, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Виртуальные тарифы облегчают использование общественного транспорта. Пассажиры смогут отслеживать поездки в приложении «Avtobys» и валидация в транспорте станет проще благодаря смартфону. Валидация происходит через приложение с использованием QR-кода, Bluetooth или ввода номера транспортного средства, при этом нужен интернет, но не баланс.
Для оформления виртуального тарифа нужно:
- Установить приложение «Avtobys» из App Store или Google Play.
- Авторизоваться, используя номер телефона льготника.
- Подать заявку на сайте transcard.kz, приложив необходимые документы.
После одобрения тариф появится в приложении и активируется за 1-3 рабочих дня (уведомление придет на почту).
Важно:
- зарегистрируйтесь в приложении «Avtobys».
- тариф будет привязан к вашему устройству. При смене устройства или номера телефона обратитесь в кассу CTS.
- можно использовать как виртуальный тариф, так и транспортную карту по выбору.