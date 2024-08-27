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    23:00, 26 Август 2024 | GMT +6

    Виртуальные тарифы для школьников и льготников введут в автобусах Астаны

    Виртуальные тарифы для школьников и льготников введут в автобусах Астаны
    Фото: акимат

    С 26 августа школьники и льготники смогут оформить и пользоваться виртуальными тарифами, не выходя из дома. Всё делается онлайн, без посещения касс, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    Виртуальные тарифы облегчают использование общественного транспорта. Пассажиры смогут отслеживать поездки в приложении «Avtobys» и валидация в транспорте станет проще благодаря смартфону. Валидация происходит через приложение с использованием QR-кода, Bluetooth или ввода номера транспортного средства, при этом нужен интернет, но не баланс.

    Для оформления виртуального тарифа нужно:

    1. Установить приложение «Avtobys» из App Store или Google Play.
    2. Авторизоваться, используя номер телефона льготника.
    3. Подать заявку на сайте transcard.kz, приложив необходимые документы.

    После одобрения тариф появится в приложении и активируется за 1-3 рабочих дня (уведомление придет на почту).

    Важно:

    • зарегистрируйтесь в приложении «Avtobys».
    • тариф будет привязан к вашему устройству. При смене устройства или номера телефона обратитесь в кассу CTS.
    • можно использовать как виртуальный тариф, так и транспортную карту по выбору.
    Теги:
    Льготы Дети Цены и тарифы Автобус Астана школа
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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