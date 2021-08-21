Виртуальный знакомый на первом свидании ограбил девушку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необычное ограбление произошло в столице: девушку на первом же свидании ограбил парень, с которым она познакомилась в приложении для знакомств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

«Девушка познакомилась с парнем в приложении для знакомств «Badoo». После онлайн общения, молодые люди решили встретиться. Во время прогулки парень повел себя агрессивно, вырвал из рук девушки сотовый телефон и скрылся. В этот же день злоумышленник, воспользовавшись мобильным банкингом, совершал покупки в магазинах, где по видеокамерам была установлена его личность. На следующий день похищенный телефон «Samsung-12» он продал прохожим», - сообщили в пресс-службе департамента.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 28-летний подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». В ходе расследования установлено, что молодой человек разыскивается за совершение аналогичного преступления на территории столицы. В течение текущего года, он совершил, по крайней мере, еще один грабеж и похитил у женщины два сотовых телефона.

В настоящее время устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции г.Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными. Находясь в общественных местах, старайтесь не демонстрировать дорогие вещи и крупные суммы денег. Если в отношении Вас совершены противоправные действия, необходимо незамедлительно сообщить в полицию.