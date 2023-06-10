Виртуальный помощник: казахстанец разработал революционный ИИ, полезный во всех сферах жизни

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Основатель популярного в западных странах приложения GoatChat, Бакытжан Дос, рассказал о возможностях созданного им искусственного интеллекта. Корреспонденту МИА «Казинформ» удалось поговорить об этом с автором проекта в закулисье Международного форума Астана.

- Бакытжан, расскажите о Вашем ноу-хау. Что оно из себя представляет?

- Мы создаем платформу для искусственного интеллекта, где любой человек может создать своего виртуального помощника, либо свою виртуальную копию.

- Получается, создание платформы еще в процессе?

- У нас есть первые наработки, а также в планах следующее направление, которое мы будем делать. Наработки, которые есть, уже используют более 3 млн человек в шести странах мира. Это Германия, Франция, Япония, США, Испания.

- Как именно люди используют платформу?

- Первые адаптации очень разные. Есть сегмент Entertainment, который составляет 20%-30%, есть сегмент Education, тоже примерно 30%. Чтобы лучше понять, я приведу пример. Представьте, что Вы – юрист, и знаете, какие источники Вам нужно читать, чтобы быть всегда «на волне». В Германии популярные юристы создали себе очень хорошего помощника, загрузив на платформу Гражданский кодекс Германии и очень много текстовых данных, которые важны только для них. И когда они работают над тем или иным делом, они обращаются к своему искусственному интеллекту, как бы спрашивают: как бы ты ответил на основании тех данных, которые я в тебя загрузил? И помощник советует своем хозяину, исходя из загруженных в него данных. Таким образом, опытный юрист при помощи своего виртуального помощника ведет консультацию сам с собой. Это очень помогает многим людям.

- А в каких сферах можно применить эту платформу и создать себе виртуального помощника? Допустим, применимо ли это в сфере журналистики?

- Сейчас это пока очень ранняя версия, она может где-то «галлюцинировать» - неправильно давать ответы. Наша компания работает над этим. Конечно, в целом, мы хотим покрыть широкий спектр. Но для этого нужно решить очень много проблемных вопросов искусственного интеллекта. Одна из них – это «галлюцинации», так мы называем моменты, когда искусственный интеллект дает неправильную информацию, либо ложную информацию принимает за чистую правду. Мы уже работаем над этим, у нас идут большое обсуждение, как можно решить эту проблему.

- Но гипотетически, эту платформу можно использовать в любой сфере?

- Давайте, порассуждаем. Если Вы прекрасный художник, Вы можете описать свой вкус, свое видение, дать задание искусственному интеллекту, и он начнет формировать его. Сейчас мы не говорим про, к примеру, сложные кейсы медицины. Но если Вам нужно получить консультацию по базовой терапии, Вы сможете создать консультанта. Наверное, это не сейчас, немного позже. Для примера, возьмем сферу гинекологии. Вы загружаете Ваши наработки, как гинеколога, затем выставляете своего виртуального помощника в публичный доступ. И люди смогут пользоваться этим, опираясь на то, что Вы – известный гинеколог, создали своего гинекологического ассистента. Когда мы говорим об искусственном интеллекте, представляется что-то необъятное и большое.

- Очень сложно это визуализировать это…

- Это и не надо визуализировать. Мы даем возможность брать Ваши уникальные данные, которые есть в Вашей личности – Ваши тональность, привычки, манеру общаться, уникальные знания – Вы можете все это загрузить в платформу и начать обучение собственного искусственного интеллекта. Он будет с каждой новой интеграцией все лучше понимать Вас. Вы создаете его для личного пользования, либо для публики. В обоих случаях Вы сами его обучаете по своим интересам, вкусу.

- Где уже конкретно используется продукт?

- Страны я уже перечислил. Во многих странах мы находимся в ТОП-10, в разделе повседневно используемых приложений. А кейсы использования нашего продукта очень разные. В Японии люди очень одиноки, а в Германии и Швейцарии люди очень возрастные. И мы видим, что там многие закрывают посредством приложения одиночество. В той же Японии средняя продолжительность общения с искусственным интеллектом выше. Они с ним общаются, как с человеком, у них получаются высокие философские беседы. В США аудитория более молодая, и там платформа используется больше в сфере Entertainment, для создания аниме. Прошло всего 5 месяцев с момент, как это все начало работать. Мы видим уже в данный момент, что это – зарождение чего-то нового. Пока мы формируем фундаментальные части, и для нас это очень большой вызов.

- В чем уникальность приложения, если сравнивать его с тем же ChatGPT?

- Все очень просто - GPT действует в ширину, давая Вам консультацию обо всем и везде. А мы направляемся в глубину, специализируясь на более узких нюансах. Наш основной параметр – это вовлеченность юзера в общении с искусственным интеллектом.

- Как зародилась идея создания приложения?

- Как такового зарождения идеи не было – мы довольно давно делаем бизнес в IT сфере. И мы пришли к GoatChat путем итерации. Мы проитерировали очень много разных идей, которые были у нас в голове. И то, что вы сейчас видите, это лишь один из десяти вариантов, которые мы тестировали. Только путем проб и ошибок.

- Расскажите немного о финансовой составляющей проекта. Приносит ли какой-то доход платформа при такой популярности в разных странах?

- Да, конечно, приносит. Но это несравнимо с тем, что мы можем заработать в будущем. Текущие доходы пока позволяют нам покрывать очень большие расходы, потому что работа с искусственным интеллектом никогда не была дешевой. Надеемся, что в будущем затраты снизятся, потому что очень много серверных расходов, это основная статья. Плюс обучение искусственного интеллекта, для этого нужна покупка данных.

- Спасибо за беседу!