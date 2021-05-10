Виртуальный полонийный забег провели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане состоялся очередной виртуальный полонийный забег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

230 человек со всей страны подали заявки на участие в онлайн-забеге, организованным общественным объединением «Polska Jedność» при поддержке Посольства Польши в Казахстане.

Мероприятие было посвящено Дню единства народа Казахстана, Дню Полонии и поляков, проживающих за границей, Дню флага Польши и Дню Конституции Польши. Кроме того, старт приурочили к 230-летию первой польской конституции, принятой 3 мая 1791 года и являющейся самой старой в Европе.

Открытие забега проходило в прямом эфире в Instagram. Бегунов приветствовали консул РП Моника Ласкажевска-Луцкевич, глава Союза поляков Казахстана Екатерина Островская и руководитель ОО «Polska Jedność» Анна Добровольская. Поздравив участников забега и зрителей с праздниками, они пожелали всем крепкого здоровья и новых достижений.

Впервые большой полонийный забег состоялся в столице Казахстана в 2019 году. Тогда на старт в Центральном парке вышли около ста любителей бега. В прошлом году из-за пандемии организаторы перевели забег в виртуальный формат и тем самым расширили его географию.

Нынешний забег также проходил в онлайне, каждый участник бежал в своем городе, в удобном для него месте и в удобное время. Обязательным было требование соблюдения карантинных ограничений.

Покорить дистанцию в 2300 метров за 50 минут изъявили желание жители Нур-Султана, Алматы, Павлодара, Шымкента, Караганды, Экибастуза, Актобе, Атырау, Костаная, Акмолинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областей. Примечательно, что некоторые участники бежали на Мальдивах и вокруг египетских пирамид, совмещая приятное с полезным. Самой юной бегуньей оказалась пятилетняя Пелагея Краснова из Караганды, самой взрослой – 69-летняя Валентина Голяндина из Алматы. За ходом забега можно было наблюдать в социальных сетях организатора.



