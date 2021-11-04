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Виртуальный музей «Большой Алтай» запустят вузы Казахстана и России

4 Ноября 2021 01:54
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Виртуальный музей «Большой Алтай» запустят вузы Казахстана и России

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Amanzholov University совместно с Алтайским государственным университетом создадут сайт виртуального музея «Большой Алтай – прародина тюрков», который будет запущен в конце 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ВКУ имени С. Аманжолова.

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Данный ресурс будет включать наиболее значимые достижения и памятники материальной и художественной культуры тюркской цивилизации. Стоит отметить, что сам сайт первоначально заработает в конце текущего года, где будет представлено 30-50 экспонатов.

В рамках встречи руководства Amanzholov University с представителями Алтайского государственного университета обсудили детали археологических экспонатов в виде 3D-формата, где каждый посетитель будущего сайта сможет увидеть все материалы о культуре тюрков из музеев Казахстана, России, Монголии и Китая.

«Мы, совместно с Алтайским государственным университетом, запустим сайт виртуального музея «Большой Алтай – прародина тюрков», где коллекцию пополнят экспонаты из фонда Музея археологии и культурного наследия Алтая ВКУ имени Сарсена Аманжолова. Наметили новые этапы плана работ на будущий год. Отмечу, что на нашей базе, в 2018 году, был открыт музей «Археология и культурное наследие Алтая». Там хранятся артефакты из Береля и Ак-баура. По стране действует программа Первого Президента страны – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Рухани жангыру – модернизация общественного сознания», - отметил ректор Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова.

По словам директора музея, археологии и этнографии Алтайского государственного университета Ярослава Фролова, в дальнейшем будут созданы виртуальные туры.

«До конца текущего года будет запущен сайт «Большой Алтай – прародина тюрков», в котором будут представлены экспонаты по тюркской тематике с музеев различных государств и регионов, – сказал Ярослав Фролов. – Возможно, сделаем проект, где будут представлены экспозиции музеев технологии виртуальных туров в формате 360 градусов. Любой посетитель сайта сможет подойти к витрине и посмотреть любой экспонат.


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#Восточно-Казахстанская область   #Вузы   #Культура   #История Казахстана   #Россия  
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