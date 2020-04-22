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Виртуальные выставки о космосе представил Госархив

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Апреля 2020, 12:48
Виртуальные выставки о космосе представил Госархив

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В экспозицию включены архивные материалы о становлении космонавтики и первых полетах в межзвездное пространство, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Сразу две виртуальные выставки в период карантина подготовил Государственный архив при управлении развития языков и архивного дела города Нур-Султана.

Ознакомиться с экспонатами и фотографиями госархива не выходя из дома, можно на сайте организации. В виртуальной выставке «Человек и Космос» представлены архивные материалы о становлении космонавтики, первых полетах в космос, газетные вырезки тех лет с фотографиями, датируемыми 1960 годом.

Ознакомиться c материалами можно, перейдя по ссылке:

Помимо этого, в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне столичный архив готовит виртуальную выставку.


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