Виртуальную выставку книг к 30-летию Независимости РК могут посетить костанайцы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской областной универсальной научной библиотеке имени Л.Н. Толстого открылись книжные выставки, посвящённые 30-летию Независимости РК, которые также можно посетить и онлайн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала заведующая отделом абонементов областной библиотеки Елена Южина, здесь стартовали сразу две выставки.

«В этом году ко Дню Независимости у нас организована выставка «Читаем всей страной: 30 лет - 30 книг». К сожалению, мы столкнулись с такой проблемой, что не все книги имеются в наличии. Но чтобы решить проблему отсутствия остальных 14, мы организовали для читателей буклет с QR-кодами. Используя специальное приложение по считыванию таких кодов, можно скачать электронный формат отсутствующей книги», - отмечает сотрудник библиотеки.

Кроме этого, в облбиблиотеке стартовала годовая выставка, также приуроченная 30-летию Независимости Казахстана.

«Тут все книги и труды Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, вся история становления нашей страны, книги видных казахстанских политиков и общественных деятелей на эту тему. Любой наш читатель может ознакомиться с этим книгами, почитать и вспомнить нашу историю»,- отмечает Е. Южина.

Е. Южина также напомнила, что в случае, если у читателей нет возможности физически посетить подобные выставки, это всегда можно сделать онлайн.

«У нас есть виртуальная выставка этих же книг на сайте библиотеки. В период пандемии такой формат посещения наших выставок стал очень актуален. Поэтому приглашаем всех желающих, как онлайн, так и оффлайн», - подытожила она.