РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:55, 04 Март 2021 | GMT +6

    Виртуальную выставку книг к 30-летию Независимости РК могут посетить костанайцы

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской областной универсальной научной библиотеке имени Л.Н. Толстого открылись книжные выставки, посвящённые 30-летию Независимости РК, которые также можно посетить и онлайн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказала заведующая отделом абонементов областной библиотеки Елена Южина, здесь стартовали сразу две выставки.

    «В этом году ко Дню Независимости у нас организована выставка «Читаем всей страной: 30 лет - 30 книг». К сожалению, мы столкнулись с такой проблемой, что не все книги имеются в наличии. Но чтобы решить проблему отсутствия остальных 14, мы организовали для читателей буклет с QR-кодами. Используя специальное приложение по считыванию таких кодов, можно скачать электронный формат отсутствующей книги», - отмечает сотрудник библиотеки.

    Кроме этого, в облбиблиотеке стартовала годовая выставка, также приуроченная 30-летию Независимости Казахстана.

    «Тут все книги и труды Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, вся история становления нашей страны, книги видных казахстанских политиков и общественных деятелей на эту тему. Любой наш читатель может ознакомиться с этим книгами, почитать и вспомнить нашу историю»,- отмечает Е. Южина.

    Е. Южина также напомнила, что в случае, если у читателей нет возможности физически посетить подобные выставки, это всегда можно сделать онлайн.

    «У нас есть виртуальная выставка этих же книг на сайте библиотеки. В период пандемии такой формат посещения наших выставок стал очень актуален. Поэтому приглашаем всех желающих, как онлайн, так и оффлайн», - подытожила она.


    Теги:
    Культура 30 лет Независимости Костанайская область Общество История Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!