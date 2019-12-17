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вчера 21:05
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вчера 17:37
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вчера 15:00
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Виртуальную эндоскопию проводят в больнице СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской областной больнице врачи лучевой диагностики Ксения Беляева и Иван Лейман освоили виртуальную эндоскопию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Длительные выходные для врачей областной больницы прошли продуктивно. Главный врач больницы Юрий Белоног отметил, что теперь у жителей региона нет необходимости выезжать за пределы области для проведения этого вида диагностики.
«Процедура заменяет дискомфортные методы диагностики патологии толстого кишечника - ирригоскопию и видеоколоноскопию. Проводится на компьютерном томографе посредством инсуфляции углекислого газа», - сказал Ю. Белоног.
Он добавил, что компьютерная томография и виртуальная эндоскопия проводятся бесплатно пациентам льготных категорий. К ним относятся дети, пенсионеры, инвалиды, больные социально значимыми заболеваниями и другие. С 2020 года услуги доступны всем застрахованным. Пройти виртуальную эндоскопию можно платно.
Современный томограф, позволяющий выводить все органы в 3D-режим, появился в больнице летом этого года. Тогда Ю.Белоног говорил, что техника может заменить эндоскопию.
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