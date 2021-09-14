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Виртуальное путешествие по памятникам древних городов Узбекистана – фоторепортаж

Автор:  
Мадибек Джанибеков
14 Сентября 2021, 15:00
Виртуальное путешествие по памятникам древних городов Узбекистана – фоторепортаж

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте в рамках V международного Конгресса «Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса» открылась выставка «3D- технологии в современной науке» и виртуальное путешествие по памятникам древних городов Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Гости мероприятия имеют возможность совершить виртуальное путешествие по архитектурным памятникам древних городов Шахрисабза, Хивы, Бухары и Самарканда.

На выставке представлены 3D-макеты исторических архитектурных памятников - Биби-ханым, Регистан, Гур-Эмир, Шохи-зинда, комплекс Аль Бухарий, крепость Арк, минарет Калян, обсерватория Улугбека, скульптура Амира Тимура.

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Архитектурные объекты смоделированы на 3D принтере из особого пластика. Модели демонстрируют восстановленный, первоначальный облик памятников с использованием исторических данных и чертежей.

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Перед специалистами стояла задача показать всю величественность исторических объектов в первозданном виде, и монохромность цвета моделей особо подчеркивает значимость этих памятников.

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На экранах будут демонстрироваться ролики виртуальных путешествий по древним городам Узбекистана. Таким образом, гости могут, не выходя из одного помещения, совершить захватывающий виртуальный тур по самым атмосферным и колоритным местам Узбекистана.

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