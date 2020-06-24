Виртуальная выставка-конкурс «Во имя памяти» проходит в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском областном музее изобразительного искусства открылась выставка-конкурс «Во имя памяти», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это совместное социальное мероприятие музея и департамента уголовно-исполнительной системы области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это ежегодная традиционная выставка-конкурс. По её окончании работы передаются в дар интернатам, детским домам и хосписам, некоторые из них переходят в фонд нашего музея. В этом году в конкурсе приняли участие 55 осуждённых. Работы представлены в различных техниках - это конструирование, графика, живопись, макеты памятников и скульптуры. Работы отличаются старанием и неподдельными эмоциями, некоторые из них профессиональны», - рассказала научный сотрудник музея Назерке Жартын.

В состав жюри конкурса вошли представители Союза художников Караганды, члены общественной наблюдательной комиссии, главный хранитель музея.

«Желание любого человека жить в мире, без преступности. И сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области делают всё для этого. Творческая работа дарит вдохновение и развивает у осуждённых иное отношение к окружающему миру, более доброжелательное и гуманное», - отметили в департаменте уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области. Выставка «Во имя памяти» продлится до конца июня. Посмотреть её можно на сайте музея ИЗО http://muz-kar-izo.kz.