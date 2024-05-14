Выросли цены билеты на субсидируемые авианаправления

В Казахстане выросла стоимость авиабилетов на 7 из 19-ти направлений, перелеты по которым субсидируются государством. Причины роста цен сообщили в Комитете гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта РК собственному корреспонденту агентства Kazinform.

Увеличение стоимости авиабилетов на субсидируемые направления неприятно удивило казахстанцев, привыкших к доступным ценам на отдельные авиамаршруты. Например, цена на перелет по маршруту Алматы - Тараз в начале 2024 года составляла 14 тысяч тенге. Текущая цена усоставляет 16 тысяч тенге.

Цены на другие направления также выросли. В Комитете гражданской авиации удорожание цен объяснили ростом пассажирского спроса.

В ведомстве напомнили, что в Казахстане субсидирование авиамаршрутов ведется с 2002 года. Государство поддерживает непопулярные внутренние маршруты, снижая стоимость перелетов. Субсидируемые перелеты осуществляют авиакомпании, прошедшие конкурсный отбор. Список направлений утверждается Комитетом гражданской авиации в соответствии с существующей потребностью. По данным КГА, в субсидировании нуждаются еще порядка пятидесяти направлений.

Что касается тарифов на уже действующие маршруты, то постепенный их рост, по информации комитета, процесс закономерный, который регламентируется специально утвержденными правилами.

- Согласно пункту 16 Правил субсидирования авиамаршрутов, утвержденных постановлением Правительства РК № 1511 от 31 декабря 2010 года, авиакомпания вносит в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации предложение о повышении тарифа в случае, если на субсидируемом авиамаршруте идет загрузка свыше 60% от максимально коммерческой загрузки провозной емкости воздушного судна, - сообщил заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Тимур Тлегенов.

В данный момент загрузка от 60 до 80% наблюдается на 7-ми из 19-ти субсидируемых направлениях. Помимо авиамаршрута Алматы - Тараз, это такие направления, как Кокшетау – Актау, Кокшетау – Шымкент, Петропавловск – Астана, Петропавловск – Алматы, Туркестан – Актау, Тараз – Атырау. В связи с этим авиакомпании, обслуживающие эти маршруты, совместно с акиматами местных исполнительных органов подали в Комитет гражданской авиации ходатайства о повышении тарифов. После их рассмотрения было принято решение о повышении цен.

По информации КГА, в зависимости от протяженности авиамаршрутов, стоимость билетов на субсидируемые направления в Казахстане составляет от 10 до 33 тысяч тенге. Ввиду растущего спроса, цены выросли на 2-3 тысячи тенге. К примеру, если еще недавно перелет по маршруту Петропавловск - Астана стоил 12 тысяч тенге, то сейчас он стоит 15 тысяч. А билеты на такие направления как Туркестан - Актау и Тараз - Актау, выросли с 25 до 28 тысяч тенге.

При этом, в ведомстве добавили, что как бы активно ни набирали популярность те или иные субсидируемые маршруты, стоимость авиабилетов на них может меняться не чаще одного раза в шесть месяцев.

На вопрос о том, следует ли ждать роста тарифов во втором полугодии 2024 года, в КГА ответили, что произойти это может, если будет установлено, что в течение полугода коммерческая загрузка на авиамаршруте составляла более 60-80%. В этом случае авиакомапания, по согласованию с местными исполнительными органами, вправе вновь обратиться в комитет по вопросу повышения тарифа. При отсутствии загрузки – цены останутся на прежнем уровне.

- Увеличение загрузки говорит о растущей популярности маршрута, что создает предпосылки для его коммерциализации. Перевод открываемых при поддержке государства авиамаршрутов на коммерческую основу – главная суть программы субсидирования. Как только маршрут обретает устойчивую коммерческую привлекательность, он перестает субсидироваться государством. Так, к примеру, было с авиамаршрутом Алматы - Жезказкан. Его открыли в 2020 году как субсидируемый, а уже в текущем году он стал полностью коммерческим. Близок к переводу на коммерческую основу и авиамаршрут Алматы - Тараз. Два года назад билеты на этом, считавшемся коммерчески непривлекательном направлении, стоили 9 тысяч тенге. В этом году цены поднялись до 16 тысяч и имеют тенденцию к росту, - отметил Тимур Тлегенов.

По его словам, в текущем году в Казахстане на субсидирование 19 авиамаршрутов из республиканского бюджета будет выделено 6,6 млрд тенге. Это маршруты по направлению: Туркестан - Актау, Туркестан - Актобе, Туркестан - Караганда, Туркестан - Уральск, Туркестан - Костанай, Жезказган - Караганда, Жезказган - Шымкент, Жезказган - Усть-Каменогорск, Алматы - Кокшетау, Кокшетау - Актау, Кокшетау - Шымкент, Урджар - Алматы, Петропавловск - Астана, Петропавловск - Алматы, Алматы - Ушарал, Павлодар - Астана, Тараз - Алматы, Тараз -Атырау, Усть-Каменогорск - Караганда.

В текущем году субсидируемые авиамаршруты выполняют авиакомпании QAZAQ AIR, SCAT и «Южное небо». Информацию о субсидируемых маршрутах можно получить на официальном сайте Министерства транспорта РК, а также на официальных сайтах авиакомпаний, выполняющих субсидируемые авиамаршруты.