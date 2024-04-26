Выросли ли цены на продовольствие в РК во время паводков

По данным Министерства торговли и интеграции, в период с 22 по 26 апреля индекс цен составил 99,9% (-0,1%), с начала месяца – 99,7% (-0,3%), с начала паводков – 99,7% (-0,2%), с начала 2024 года – 100,3 (+0,3%), передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам заместителя председателя Комитета торговли Ернура Жаутикбаева, наблюдается рост цен в Атырауской области на 0,1%, в Костанайской, Улытауской Абайской и Павлодарской областях цены стабильны, а в Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях наблюдается снижение цен.

— На сегодня в областях, пострадавших от паводка, ситуация стабильная, проблем с доставкой продовольствием в том числе социально-значимых продовольственных товаров не наблюдается, ажиотажного роста цен не отмечается. Ежедневно проводится мониторинг торговых объектов, — заявил Ернур Жаутикбаев на брифинге в СЦК.

Он добавил, что ведомство активно пресекает факты манипуляции цен на товары первой необходимости. С 1 апреля территориальные подразделения вынесли 326 административных постановлений за необоснованный рост цен на социально-значимые продовольственные товары, из них взыскано 23 штрафа и выдано 303 предупреждений.