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    18:34, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 не будут поднимать в Казахстане

    Виктор Федюнин/ МИА «Казинформ»
    Фото: Виктор Федюнин/ МИА «Казинформ»

    Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что в Казахстане не планируется изменение цен на бензин АИ-92 и АИ-95, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Цена бензина АИ-92 регулируется государством, на данный момент предельная цена - 205 тенге за литр. Бензин АИ-95 не регулируется государством, он регулируется рынком. Поэтому игроки на рынке в праве устанавливать цены самостоятельно. Однако по правилам установления цен Агентства по защите и развития конкуренции, цены основываются на себестоимости покупки. Если мы говорим про казахстанский бензин, себестоимость — это те цены, по которым продают наши местные компании, - сказал Ерлан Аккенженов на брифинге в министерстве энергетики РК.

    Вице-министр также назвал примерную себестоимость бензина в Российской Федерации — это порядка 390-400 тенге.

    Кроме того, Аккенженов рассказал о том, сколько бензина и дизтоплива имеется на сегодня в Казахстане.

    - У нас бензина достаточно. Запас авиационного топлива - около двух месяцев. 92 бензина больше, чем месяца запаса, дизельное топливо, если быть точным - 36 дней, 95 бензина - 24 дня, также заводы вырабатывают, - добавил вице-министр.

    Теги:
    Минэнерго РК Топливо
    Автор
    Данира Искакова
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