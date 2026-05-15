Вырастет ли цена за проезд на LRT до Косшы, ответили в акимате Астаны

В акимате Астаны ответили на вопросы о том, как может измениться цена проезда на LRT на фоне планов строительства новой линии транспорта за пределами города, передает корреспондент агентства Kazinform.

Накануне стоимость проездного билета на LRT утвердили в 200 тенге. По словам заместителя акима Астаны Ерсина Отебаева, пока у властей нет планов субсидировать тариф.

— Что касается субсидий, то для полного изучения этого маршрута требуется определенное время, а это означает, что маршрут LRT должен быть полностью запущен, чтобы иметь четкое представление, — пояснил он в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

При этом замакима отметил, что появление новых веток легкорельсового транспорта, в том числе в сторону Косшы, не повлияет на установленную стоимость проезда.

— Цена пока остается такой. На LRT повышение стоимости не планируется. (В Косшы – прим. ред.) не будет дороже. Будет одна цена – 200 тенге, — ответил он в кулуарах.

Напомним, для пассажиров LRT откроется 16–17 мая. Транспорт будет работать ежедневно с 6:00 до 23:00.

Также ранее сообщалось, что вторую очередь LRT планируют построить в направлении города Косшы. Эту линию оператор планирует запустить в 2027 году при своевременном финансировании.

Кроме того, в Астане намерены провести новый маршрут LRT на правом берегу, который дойдет до железнодорожного вокзала Астана-1. Его протяженность будет больше, чем первая очередь LRT, и составит 26 км, по которой будут курсировать 22 состава.

Всего в новой линии будет 20 станций. Точные сроки запуска будут зависеть от финансирования, однако подрядчики рассчитывают на три года.