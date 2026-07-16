Выпускница пыталась пронести смартфон на ЕНТ в обуви 43-го размера

В Национальном центре тестирования рассказали о самых необычных попытках выпускников пронести запрещенные предметы на ЕНТ, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам заместителя директора НЦТ Наужан Дидарбековой, каждый год абитуриенты придумывают новые способы скрыть запрещенные предметы.

— В этом году одним из таких моментов можно назвать попытку проноса смарт-очков, а также были попытки проноса телефона в резинке. Также был зафиксирован случай, когда девочка невысокого роста пришла в обуви 43 размера, где был спрятан смартфон, — рассказала она на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В НЦТ призвали абитуриентов соблюдать принципы академической честности.

Напомним, что основное ЕНТ-2026 проходило с 10 мая по 10 июля. За этот период в тестировании приняли участие 233 тысячи абитуриентов, которые с учетом двух попыток сдали экзамен 422 тысячи раз.

В целом, за период проведения ЕНТ было выявлено 890 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 522 человека.