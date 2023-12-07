Депутат Сената РК Алишер Сатвалдиев рассказал о проблемах, с которыми столкнулись молодые специалисты, окончившие вузы по программе «Серпін-2050», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Программа предназначена для обучения молодежи из регионов с избыточным количеством рабочей силы и их последующего трудоустройства в регионах с дефицитом подготовленных кадров. Однако выпускники этой программы сталкиваются с проблемами при трудоустройстве, а акиматы слабо взаимодействуют с работодателями. С 2020 по 2022 годы по программе «Серпін-2050» в вузах обучалось 8 948 человек. Однако из них 3 200 молодых специалистов не выполнили своих обязательств, — сказал Алишер Сатвалдиев в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

По его словам, каждый третий выпускник, получивший диплом в рамках программы, сталкивается с трудностями при трудоустройстве. В большинстве случаев оказывается, что в учреждениях, куда выдаются направления, рабочих мест нет.

— Другие учреждения не принимают без опыта работы. А даже если примут, зарплату выше 80-90 тысяч платить не будут. Молодым людям, которых выселили из общежития и которые вынуждены снимать жилье за ​​100-120 тысяч тенге, не остается ничего другого, как вернуться в свои села. Именно поэтому основная часть выпускников возвращается в свои регионы и увеличивает число безработных там, где уже есть избыток рабочей силы, — возмутился депутат.

Для решения этих проблем, сенатор предложил обеспечить молодых специалистов доступным жильем или общежитием, создать условия для выкупа жилья на выгодных условиях по окончании 2-летней трудовой отработки, внедрить новые направления и специальности в зависимости от производственной специфики регионов с дефицитом рабочей силы.