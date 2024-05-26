Выпускники программы FLEX из Казахстана завершили свое обучение в США

В Посольстве Республики Казахстан в США прошла встреча с казахстанскими старшеклассниками, которые участвовали в американской программе «Обмена будущими лидерами» – FLEX («Future LeadersExchange»), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В ходе беседы с учащимися, советник-посланник казахстанского Посольства РК в США Рауан Тлеулин отметил, что Казахстан делает акцент на расширение сотрудничества с США в сфере высшего образования.

В качестве примера дипломат рассказал о сотрудничестве между Северо-Казахстанским Университетом им. М.Козыбаева и Университетом Аризоны, где обучение казахстанских студентов проводится по программе двойного диплома.

На встрече участвовали свыше сорока казахстанских школьников из различных городов Казахстана (Астана, Алматы, Актау, Темиртау, Тараз, Кызылорда, Шымкент, Караганда и другие), которые один академический год обучались в американских школах и жили в американских семьях.

Необходимо отметить, что беседа велась на английском языке, и казахстанская молодежь продемонстрировала высокий уровень знания иностранного языка, что свидетельствует о полезности данной программы. На встрече наши школьники интересовались различными вопросами, касающихся казахстанско-американских отношений, возможностей дальнейшего образования, представления Казахстана за рубежом, развития карьеры на Родине.

Начальник отдела молодежных программ в Бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента США Бритта Бьернлунд отметила, что сорок три студента FLEX из Казахстана закончили учебный год в США, где они жили в принимающих семьях, практически во всех американских штатах, ходили в американские государственные школы и просто замечательно провели год, изучая Соединенные Штаты и знакомя американцев с культурой Казахстана.

— Мы очень гордимся замечательными казахстанскими студентами, которые были отобраны для участия в программе. Они смогли покинуть свои родные семьи, свои школы, свои общины почти на целый год, чтобы приехать на обучение в Соединенные Штаты, проживая в американских семьях. Мы также очень гордимся ими за то, что они закончили программу и добились успеха, а также за их личностный рост, благодаря которому они познакомились с американской культурой и, очевидно, улучшили свои знания английского языка, — отметила Бритта Бьернлунд.

О своем интересном опыте поделились выпускники FLEX. Дильназ Исенова из города Костанай рассказала, что проживала в городе Эвансвиллштата Индиана в семье школьных преподавателей. Осман Хабибуллаулы из Астаны жил в маленьком городе штата Монтана в семье фермеров. Школьникам очень понравилось их пребывание в США, полученные знания, опыт и новые знакомства.

FLEX является программой культурного обмена Бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента США, которая осуществляется в Казахстане Американскими советами по международному образованию (ACTR/ACCELS) и поддерживается Министерством образования Казахстана. Программа предоставляет студентам со всего Казахстана возможность обучения в школах США и жить в американских принимающих семьях в течение одного учебного года.

Основной целью программы является улучшение взаимопонимания, а также развитие и укрепление долгосрочных отношений между гражданами Соединенных Штатов и другими народами. Государственный департамент США поддерживает обмены учащимися средних школ из более чем 50 стран в рамках программы FLEX и других ежегодных учебных программ. С момента основания программы в 1993 году в ней приняли участие более 27 тысяч студентов.