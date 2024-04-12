Выплату компенсаций за утраченное имущество во время паводков начали в Карагандинской области

В Карагандинской области от паводка больше всего пострадали жители четырех сел Шетского района. В этих населенных пунктах шесть домов признаны непригодными для жилья. Вместо них купят и построят дома для жителей, оставшихся без крыши над головой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Шестьдесят семей уже получили единовременную материальную помощь от государства в размере 100 МРП, также им возмещён погибший скот. Акимат района начал выплачивать компенсацию за испорченное имущество и средства на ремонт жилья.

Аккредитованная организация провела техобследование домов. Непригодными для жилья признаны шесть. Пятерым семьям в ближайшие дни купят другие дома и одной построят новый.

Фото: акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева в регионе оказывается всесторонняя поддержка пострадавшим от паводка и оперативно возмещается ущерб.

В Шетском районе побывал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, встретился с жителями подтопленных домов и провёл заседание оперативного штаба.

Фото: акимат Карагандинской области

Одновременно с ликвидацией ЧС в Шетском районе началось восстановление инфраструктуры. Первым делом приступили к ремонту внутренних дорог, где произошли переливы.

Фото: акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

С учетом уроков нынешнего паводка глава региона поручил сделать план инженерных работ и приступить к его реализации в летний период. Управление природных ресурсов и регулирования природопользования перепроверит техническое состояние всех плотин и гидросооружений.

Не оставили жителей Шетского района и без гуманитарной помощи: продукты питания, одежду, постельные принадлежности и другое отправили в пострадавшие сёла предприниматели, представители АНК, общественные фонды, волонтёры и неравнодушные жители Карагандинской области.