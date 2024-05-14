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    11:00, 14 Май 2024 | GMT +6

    Выплаты на сумму 7,5 млрд тенге получили пострадавшие от паводков - Канат Бозумбаев

    Канат Бозумбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В Казахстане единовременную выплату получили 20 600 семей. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев, докладывая о паводковой ситуации на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - На сегодня единовременную выплату в размере 100 МРП получили 20 600 семей. Общая сумма выплаченных средств - 7,5 млрд тг, - сказал Канат Бозумбаев.

    По его словам, 680 семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб на сумму 362,5 млн тг. 568 семьи получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья на сумму 710 млн тг.

    - В регионах продолжаются работы по оценке и возмещению ущерба. Ситуация находится на постоянном контроле, - добавил Канат Бозумбаев.

    Теги:
    Соцвыплаты Правительство Канат Бозумбаев Паводки в Казахстане Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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