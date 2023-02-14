Вину с себя не снимаем – первый замакима СКО о нападении в школе Петропавловска

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов пообещал провести весь комплекс исчерпывающих мероприятий, чтобы не допустить повторения случаев нападения, как это случилось в школе Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задавались вопросы, как ученик был допущен был в школу. Мы прекрасно знаем, что согласно кодексу «О здоровье» предоставление сведений, составляющих тайну медработника, без согласия лица допускается только по запросу органов дознания, прокурора, суда. Таким образом, знать по диагнозу школа не могла. Ни в одном нормативном акте не установлено, что детям с психическими заболеваниями запрещено обучаться в общеобразовательной школе. Поэтому на все вопросы постарались дать исчерпывающие ответы», - прокомментировал на экстренном совещании Минпросвещения первый заместитель акима СКО.

По его словам, уже поступили предложения о специализированной охране, о регулировании в правовом поле вопроса о представлении информации со стороны специалистов здравоохранения о заболеваниях психического расстройства.

«С себя мы вину никоим образом не снимаем и постараемся провести весь комплекс исчерпывающих мероприятий для морального и материального решения всех вопросов, которые возникают в связи с этой ситуацией», - пообещал Марат Тасмаганбетов.

Он также добавил, что для обеспечения безопасных условий в 465 школах региона установлены 9313 камер, к Центру оперативного управления подключены 320 школ. Тревожными кнопками обеспечены 328 школ. Специализированная охрана имелась в 26 школах.

Ранее сообщалось, что будет проверять рабочая группа в школах СКО.