Винтовку с оптическим прицелом изъяли у жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последние три недели полицейские изъяли 32 единицы оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, среди изъятого 20 единиц незарегистрированного гладкоствольного оружия, одна единица — газового и 9 — электрического оружия.

«Нарезную винтовку изъяли в районе им. Г. Мусрепова у 42-летнего сельчанина. Помимо двух зарегистрированных охотничьих ружей, у него оказалась винтовка с оптическим прицелом. Образец направили на экспертизу. Предположительно, это «ТОЗ» калибра 5,6 мм. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», - сообщил старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции Курман Мусин.

По его словам, это второй факт незаконного хранения нарезного оружия, выявленный в области с 17 мая.

За этот период полицейские проверили свыше 5,5 тысяч владельцев оружия. Выявили 147 нарушений правил хранения. Нередким нарушением является неработающая сигнализация сейфа. Выявлено 22 нарушения сроков перерегистрации гражданского оружия.