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    22:19, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Винтовку с оптическим прицелом изъяли у жителя СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последние три недели полицейские изъяли 32 единицы оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, среди изъятого 20 единиц незарегистрированного гладкоствольного оружия, одна единица — газового и 9 — электрического оружия.

    «Нарезную винтовку изъяли в районе им. Г. Мусрепова у 42-летнего сельчанина. Помимо двух зарегистрированных охотничьих ружей, у него оказалась винтовка с оптическим прицелом. Образец направили на экспертизу. Предположительно, это «ТОЗ» калибра 5,6 мм. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», - сообщил старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции Курман Мусин.

    По его словам, это второй факт незаконного хранения нарезного оружия, выявленный в области с 17 мая.

    За этот период полицейские проверили свыше 5,5 тысяч владельцев оружия. Выявили 147 нарушений правил хранения. Нередким нарушением является неработающая сигнализация сейфа. Выявлено 22 нарушения сроков перерегистрации гражданского оружия.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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