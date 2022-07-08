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Винтовку 1870-го года нашел житель СКО
8 Июля 2022 19:38

Винтовку 1870-го года нашел житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Петропавловска сдал в полицию раритетное оружие. Мужчина заявил, что нашел его при разборе старого гаража, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, криминалисты установили, что оружие - так называемая «фроловка», или винтовка Бердана образца 1870-го года, позже переделанная под охотничье ружье.

«Как свидетельствуют исторические источники, армейские запасы винтовок Бердана в конце 19-го века распродавались в качестве охотничьего оружия. Позднее, в 1920-е годы, появилась новая практика: на Тульском оружейном заводе изношенные винтовки переделывались для стрельбы патроном 28-го калибра. Получившееся гладкоствольное оружие поступало в продажу в качестве охотничьего под неофициальным названием «фроловка». Именно такой образец и нашел горожанин», - прокомментировали в пресс-службе.

Ружье непригодно к производству выстрелов. Решается вопрос о передаче раритета в музей департамента полиции.


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Автор:
Корреспондент

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