Виновных в массовой гибели рыбы в Атырауской области установят правоохранительные органы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Виновных в массовой гибели рыбы в Атырауской области установят правоохранительные органы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау прошло заседание межведомственной комиссии по выяснению причин массовой гибели рыбы и мер по недопущению распространения собранной мертвой рыбы на рынках региона. Очередное заседание комиссии провел заместитель акима Атырауской области Алибек Наутиев.

По данным руководителя Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Данияра Баймагамбетова, в настоящее время ведомственная комиссия занимается учетом количества погибшей рыбы.

«С привлечением субъектов рыбного хозяйства и совместными усилиями уполномоченных органов и наших инспекторов было собрано 4 тонны 165 кг погибшей частиковой рыбы. Сумма нанесенного ущерба рыбным запасам составила 4 млн 200 тыс тенге. Объем собранный рыбы сотрудниками ТЭЦ и инспекторами в протоке Перетаска составил 1 тонну 304 кг, ущерб превысил 1 млн 254 тыс тенге. Справка по нанесенному ущербу рыбным запасам направлена в департамент полиции для приобщения к материалам уголовного дела», - рассказал Данияр Баймагамбетов.





Было отмечено, что на сегодня по факту гибели рыбы было возбуждено два уголовных дела. Департамент экологии Атырауской области завершает проверку ТОО «Атырау Су Арнасы» и готовит группу для проверки Атырауской ТЭЦ. Еще на двух объектах - рыбоводных осетровых заводах - также проведут проверку.

Самое главное, что волновало представителей общественных организаций и СМИ, приглашенных на заседание межведомственной комиссии, причины гибели рыбы, а также безопасность воды и рыбной продукции для населения региона.

Как было заявлено на заседании все пробы, взятые после начала гибели рыбы, были направлены на лабораторные исследования. Для определения точной причины необходимо время.

«До сегодняшнего дня мы взяли 69 проб в различных точках реки Жайык. Ответственно заявляем, никаких изменений состояния воды зафиксировано не было», - сказал заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Атырауской области Амантай Жумагалиев.

На заседании было высказано предложение вести постоянный мониторинг качества воды реки Урал и очистных сооружений «Атырау Су Арнасы». Это позволит информировать общественность о безопасности использования ее населением. Представители ветеринарных служб и полиции рассказали о проводимой работе по проведению рейдов и контролю за рыбной продукцией на рынках города. Работа ведется ежедневно, и лабораторные пробы показывают безопасность реализуемой продукции.

«Вся продукция на рынках города сертифицирована. За этим ведется контроль. Нет никаких оснований говорить, что на рынках может реализовываться рыба, собранная после ее массовой гибели. Эта продукция производственных кооперативов, которую они вылавливали во время путины. Часть выловленной рыбы они перерабатывают, реализуют в свежем виде, часть хранится в мороженом виде. Так что беспокоиться населению за качество рыбной продукции нет необходимости», - сказал Алибек Наутиев.





Алибек Наутиев также сообщил, что по поручению акима области будет проведена работа по исследованию устья реки Урал.

«Погодные условия пока не дают нам возможности исследовать морскую часть. Но мы это обязательно сделаем, продолжая контролировать ситуацию в реке Урал. Все вопросы по расследованию гибели рыбы будут доступны общественности.

Как ранее было сказано, по факту гибели рыбы возбуждено два уголовных дела. Этим занимаются правоохранительные органы. Сейчас идет досудебное расследование. Пока оно не завершится, кого-либо обвинять мы не можем. Дождемся завершения этого расследования, которое ответит на многие вопросы. Единственное, что мы сегодня будем делать на постоянной основе, - вести ежедневный мониторинг и информировать общественность о состоянии водного бассейна реки Урал. Самое главное - новых фактов гибели рыбы на данный момент не зафиксировано», - сказал Алибек Наутиев.





