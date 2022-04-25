Виновных накажут за проведение конкурса 7-20-25 среди чиновников в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК взяло на строгий контроль несанкционированный конкурс по реализации кредитного жилья через программу «7-20-25», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций журналисты поинтересовались, почему некоторые чиновники в Шымкенте успели подать заявки по программе «7-20-25» в тот день, когда сервис работал с перебоями и не был доступен гражданам.

«Мы направили запрос в акимат Шымкента по разъяснению причин. В целом мы хотим сказать, что жилье, которое строится за счет кредитных средств, согласно условиям кредитной программы должно реализовываться через «Отбасы банк». То, что акимат Шымкента провел определенный конкурс среди госслужащих, а также передал квартиры в рамках «7-20-25» является отклонениями от условий программы. Мы предложили акимату города пересмотреть свои решения и привлечь к ответственности виновных лиц в допуске данного отклонения», - сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Алмаз Идырысов в СЦК.

По его словам, данный вопрос будет находиться на контроле и в ближайшее время будут озвучены дополнительные сведения по результатам проведенных мероприятий.

Ранее сообщалось, что выдача ипотечных займов по программе «7-20-25» продолжается до достижения индикативного объема финансирования в сумме 1 трлн тенге. По состоянию на 10 марта, по программе было выдано свыше 39 тысяч займов на сумму 488,5 млрд тенге. Позже министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев заявил о том, что ведомство выступило с предложением продлить программу.