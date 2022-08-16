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Виновные понесут наказание – Минсельхоз о найденных 15 мешках с телами собак в Талгаре
16 Августа 2022 16:04

Виновные понесут наказание – Минсельхоз о найденных 15 мешках с телами собак в Талгаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все материалы по найденным 15 мешкам с телами собак в городе Талгаре переданы в полицию. Виновные лица понесут соответствующее наказание. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно вопиющего факта, который произошел в Алматинской области, мы отправили специалистов в Талгар. Они ведут совместную работу с акиматом. Все отходы были уничтожены надлежащим образом. Материалы передали в полицию. Виновные понесут соответствующее наказание», - сказал вице-министр сельского хозяйства на брифинге в СЦК.

Рустем Курманов добавил, что с принятием закона об ответственном обращении с животными, были приняты все необходимые подзаконные акты. По словам спикера, все подзаконные акты, в том числе по утилизации биологических отходов, были согласованы с ведомством.

Ранее в соцсетях распространилась информация о найденных 15 мешках с телами собак в арычной сети города Талгар Алматинской области.


Фото: ortcom.kz

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