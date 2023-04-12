Виновного в столкновении двух автобусов водителя будут судить в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело по факту ДТП с участием автобусов и смерти двух человек направлено на рассмотрение в суд в Караганде. На скамье подсудимого будет 32-летний водитель автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 25 ноября прошлого года в Караганде произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие. 32-летний водитель пассажирского автобуса Mercedes-Benz двигался со стороны города Сарани в направлении улицы Баженова города Караганды. На мосту он выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с другим пассажирским автобусом Yuntong.

«В результате ДТП водитель автобуса Yuntong и пассажирка автобуса Mercedes-Benz от полученных телесных повреждений скончались на месте. Пять пассажиров получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, десять пассажиров – телесные повреждения средней тяжести. В настоящее время следствие по данному уголовному делу в отношении виновника дорожно-транспортного происшествия закончено и направлено на рассмотрение в суд», - сообщил начальник ДП Карагандинской области генерал-майор полиции Ерлан Файзуллин.

На данный момент водитель автобуса, в отношении которого будет рассматриваться уголовное дело, находится под домашним арестом. В случае признания его вины, ему грозит лишение свободы от 5 лет и выше.

В свою очередь, главный полицейский области обратился к водителям с просьбой о строгом соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима и безопасной дистанции, быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Также напомнил о том, что необходимо отказаться от совершения резких маневров и торможений, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством.