Виновного в пожаре, уничтожившем шесть домов, разыскивают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области завели уголовное дело по факту пожара в селе Желяково, где сгорели шесть домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник отдела ЧС Кызылжарского района Аслан Ахметжанов сообщил, что дело возбудили в отделе полиции по статье «Неосторожное уничтожение чужого имущества».

«Работает следственно-оперативная группа. Будет назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причины пожара. Будет установлен полный материальный ущерб. Проводится работа по установлению виновного лица. Наши сотрудники до сих пор работают в этом населенном пункте. По опросу пострадавших установлена предварительная сумма ущерба – 8,5 млн тенге», - сказал А.Ахметжанов.

В огне сгорел скот сельчан: теленок, четыре свиньи, более 60 голов птицы. До сих пор неизвестно, погибли или убежали собаки. Сельчане их ищут.

«По информации акимата Вагулинского сельского округа, стоимость домов в Желяково 500-700 тысяч тенге. Одна семья заехала в пустующий дом. Планируют его приобрести. Вторая семья получила временное жилье. Тоже планируют купить дом в этом же селе. Одинокий пожилой мужчина намерен поехать в дом престарелых Аккайынского района», - добавил А.Ахметжанов.

Напомним, 2 мая в селе Желяково произошло возгорание травостоя. Огонь перекинулся на жилые дома. Полностью сгорели три жилых и три нежилых дом, хозяйственные строения.