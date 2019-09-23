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Виновнику резонансного ДТП в Атырау изменена мера содержания под стражей

23 Сентября 2019 21:24
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Виновнику резонансного ДТП в Атырау изменена мера содержания под стражей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау виновнику резонансного ДТП изменена мера содержания под стражей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По факту наезда на человека на пешеходном переходе, который от полученных травм скончался на месте происшествия, продолжается досудебное расследование. Водитель автомашины марки «Камри-50» в порядке ст.128 УПК РК был водворен в изолятор временного содержания. Теперь следственным судом санкционирована мера пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей.

Вторая автомашина марки «Мерседес», якобы превышавшая скорость, установлена и водворена на штрафстоянку. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним,ДТП со смертельным исходом произошло в Атырау в 09:30 утра на улице Баймуханова. Водитель автомашины «Тойота Камри» совершил наезд 17- летнего учащегося колледжа на пешеходном переходе. Парень погиб на месте аварии. ДТП вызвало широкий общественный резонанс в социальных сетях.



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Ключевые слова: Атырауская область, ДТП,
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Автор:

А. Соколов

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