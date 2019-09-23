Виновнику резонансного ДТП в Атырау изменена мера содержания под стражей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау виновнику резонансного ДТП изменена мера содержания под стражей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По факту наезда на человека на пешеходном переходе, который от полученных травм скончался на месте происшествия, продолжается досудебное расследование. Водитель автомашины марки «Камри-50» в порядке ст.128 УПК РК был водворен в изолятор временного содержания. Теперь следственным судом санкционирована мера пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей.

Вторая автомашина марки «Мерседес», якобы превышавшая скорость, установлена и водворена на штрафстоянку. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним,ДТП со смертельным исходом произошло в Атырау в 09:30 утра на улице Баймуханова. Водитель автомашины «Тойота Камри» совершил наезд 17- летнего учащегося колледжа на пешеходном переходе. Парень погиб на месте аварии. ДТП вызвало широкий общественный резонанс в социальных сетях.



