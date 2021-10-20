Виновников в загрязнении реки Калжыр наказали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева Департаментом экологии по Восточно-Казахстанской области была проведена проверка по факту загрязнения реки Калжыр в Курчумском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

«В мае текущего года в ходе рейдовых мероприятий на участке «Шандыбулак» Акбулакского сельского округа Курчумским отделом полиции был выявлен факт самовольной добычи золота без разрешительных документов индивидуальным предпринимателем Сергеем Хван.

6 сентября на основании поступившего видеосюжета о загрязнении реки Калжыр, на данное место был осуществлен выезд с участием сотрудников Департамента экологии, природоохранной полиции, бассейновой инспекции и других государственных органов. Как было установлено, накануне представители ИП Хван С.А во исполнение судебного постановления произвели снос незаконно возведенных дамб и прудов в русловой и надпойменной части реки Калжыр, а также ручья Шандыбулак, в результате чего мелкодисперсная песчаная супесь, попав в основное русло реки Калжыр, загрязнила его значительную площадь. Замутненная, грязная с иловыми осадками вода, распространившись вниз по течению реки на значительное расстояние, привела к загрязнению взвешенными веществами до 53,3 мг/м3», - проинформировали в пресс-службе министерства.

Для недопущения дальнейшего загрязнения реки Калжыр, инспекторами департамента экологии были приостановлены работы по рекультивации незаконных возведений. Было предложено разработать проектную документацию для безопасного проведения данных работ.

На сегодняшний день, согласно протоколам испытаний природных вод, содержание загрязняющих веществ в пострадавшем водоеме не превышает предельно-допустимых концентраций. Качество поверхностных вод восстановлено.

За незаконное проведение работ по поиску золотоносной руды, неисполнение решения суда по сносу самовольных строений, а также за самовольное строительство объектов без проведения экологической экспертизы постановлением районного суда № 2 Курчумского района и Департаментом экологии ВКО на предпринимателей наложены штрафы на общую сумму более полумиллиона тенге, отозваны лицензии на старательство.

Помимо этого, в целях устранения последствий правонарушений, ИП Хван утвердил программу ремедиации, согласно которому до ноября текущего года необходимо выполнить первоочередные мероприятия по восстановлению гидрологического режима реки Калжыр и горного ландшафта.

В настоящее время акиматом региона прорабатывается вопрос по составлению укрупненного сметного расчета работ по восстановлению природных компонентов, в зависимости от суммы которого органами полиции будет рассматриваться вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по статьям 324, 328, 333 и 334 УК РК.

«Кроме того, в целях недопущения впредь подобных нарушений, представителями государственных органов организована встреча с местными активистами, по результатам которой принято решение обязать нарушителей разработать проекты по рекультивации карьеров (провести очистку дна от илового осадка безопасным способом), а также усилить общественный контроль над деятельностью недропользователей», - заключили в ведомстве.

Напомним, в сентябре Президент РК поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов, а также акимату Восточно-Казахстанской области изучить проблему загрязнения реки Калжыр.