Виновником смертельного ДТП назвали известного карагандинского бизнесмена

В центре Караганды произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей. В результате аварии погиб один человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях появилось видео крупного ДТП, в котором внедорожник Lexus на высокой скорости протаранил впереди едущий автомобиль. От удара оба автомобиля отбросило на встречную полосу, в результате чего были повреждены шесть транспортных средств. Водитель Nissan, ехавший перед внедорожником, погиб на месте.

Водителем Lexus, устроившим смертельное ДТП, оказался известный казахстанский бизнесмен Сергей Камаев, руководитель машиностроительной компании «КазПолимер». Ему 55 лет, и в настоящее время он находится в изоляторе.

— 55-летний водитель, совершивший ДТП на улице Аманжолова в Караганде, задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, водитель Lexus нарушил скоростной режим. Сотрудники полиции изъяли записи камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. Ведется расследование, которое находится на контроле руководства департамента полиции Карагандинской области, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Помимо погибшего водителя, в автомобиле Nissan находилась беременная пассажирка, которая была доставлена в больницу с переломом бедра. В травматологию также были доставлены еще два человека с переломами и ЗЧМТ (закрытой черепно-мозговой травмой).