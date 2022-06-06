Виновники стрельбы в штатах Пенсильвания и Теннесси остались на свободе
В результате стрельбы в субботу в оживленном развлекательном районе Саут-стрит в городе Филадельфия штата Пенсильвания погибли три человека и 12 получили ранения. По меньшей мере пять человек открыли огонь во время конфликта, спровоцированного уличной дракой.
В воскресенье возле ночного клуба в городе Чаттануга штата Теннесси в перестрелке убиты три человека и 14 ранено. По данным полиции, двое скончались от огнестрельных ранений. Три человека были сбиты машинами, когда они убегали из опасного района, один из которых скончался от полученных травм.
В обоих случаях ни один из подозреваемых не был задержан. Следственные органы осуществляют поиск подозреваемых и свидетелей данных преступлений.
Ранее МИА «Казинформ» сообщало о волне насилия в США с применение огнестрельного оружия.