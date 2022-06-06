РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:37, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Виновники стрельбы в штатах Пенсильвания и Теннесси остались на свободе

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате массовых расстрелов в американских штатах Пенсильвания и Теннеси никто не был арестован, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издания NBC News.

    В результате стрельбы в субботу в оживленном развлекательном районе Саут-стрит в городе Филадельфия штата Пенсильвания погибли три человека и 12 получили ранения. По меньшей мере пять человек открыли огонь во время конфликта, спровоцированного уличной дракой.

    В воскресенье возле ночного клуба в городе Чаттануга штата Теннесси в перестрелке убиты три человека и 14 ранено. По данным полиции, двое скончались от огнестрельных ранений. Три человека были сбиты машинами, когда они убегали из опасного района, один из которых скончался от полученных травм.

    В обоих случаях ни один из подозреваемых не был задержан. Следственные органы осуществляют поиск подозреваемых и свидетелей данных преступлений.

    Ранее МИА «Казинформ» сообщало о волне насилия в США с применение огнестрельного оружия.

    Теги:
    Мировые новости Происшествия
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!