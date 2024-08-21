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    09:14, 21 Август 2024 | GMT +6

    Виновника ДТП экстрадировали в Казахстан из Польши

    экстрадиция из Польши
    Фото: Генпрокуратура РК

    Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Посольства  Казахстана из Польши экстрадирован гражданин Грузии для привлечения к уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Подозреваемый в 2023 году в городе Алматы, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с другим автомобилем, водителю которого причинен тяжкий вред здоровью.

    После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

    В апреле т.г. он задержан на территории Польши.

    По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан подозреваемый экстрадирован в Казахстан и в настоящее время водворен в следственный изолятор.

    За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.

    Необходимо отметить, что несмотря на отсутствие договора о выдаче с Республикой Польша экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между Генеральной прокуратурой Казахстана и Министерством юстиции Польши.

    Кроме того, в т.г. польской стороной Казахстану также выдан организатор транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере на территории Казахстана.

    Теги:
    МВД РК Генпрокуратура ДТП Польша Грузия Видео МИД РК Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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