Виновник ДТП в Павлодаре угрожал очевидцам аварии «корочкой»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Виновник ДТП в Павлодаре «угрожал» очевидцам аварии «корочкой» сотрудника антикоррупционной службы, передает МИА «Казинформ».

«В ходе мониторинга социальных сетей получено видео, в котором неизвестный мужчина на автомашине марки «Тойота Камри 55» белого цвета, госномер 151 ОТА, 01 регион, после совершения им дорожно-транспортного происшествия, показывает удостоверение на имя сотрудника антикоррупционной службы старшего офицера Иманбаева Армана Серикулы за № 018, за подписью председателя Агентства, и представляется сотрудником антикоррупционного ведомства. Автор видео высказывает в его адрес, что он находится в состоянии алкогольного опьянения», - сообщила пресс-служба Агенства по противодействию коррупции в Telegram-канале.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что действия произошли 21 ноября 2019 года в городе Павлодаре, около Щербактинского моста. Этот мужчина был задержан сотрудниками полиции и опознан как находящийся в международном розыске за совершение тяжкого преступления предусмотренного ст.190 ч.4 УК РК (Мошенничество).

При осмотре сотрудниками полиции автомашины и лжесотрудника антикоррупционной службы вышеуказанного удостоверения на имя Иманбаева А.С. не было обнаружено, согласно его пояснениям он его сжег. В настоящее время задержанный водворен в ИВС г. Алматы.

Данный гражданин не впервые представляется сотрудником правоохранительных органов. Так, в 2011 году за аналогичные действия (представлялся сотрудником МВД РК) он уже был осужден.

«В последнее время участились случаи использования мошенниками поддельных служебных удостоверений именно Антикоррупционной службы, а не других правоохранительных органов. Подобные лица, представляясь сотрудниками Антикоррупционной службы, вводят в заблуждение людей в корыстных целях, тем самым дискредитируют работу Агентства и подрывают доверие граждан», - отмечают в ведомстве.

21 ноября в ходе пресс-конференции было презентовано служебное удостоверение сотрудника Антикоррупционной службы нового образца. На сегодняшний день в Агентстве по противодействию коррупции идет планомерное внедрение HR-стандартов, широко применяемых в корпоративном секторе.

Отказ от старого формата служебных удостоверений обусловлено рядом причин:

Во-первых, продвигая новую модель противодействия коррупции на основе идеологии добропорядочности, очень важно избавиться от атрибутов и символов прошлого. Не секрет, что служебные удостоверения в виде «корочек» имеют негативное восприятие в обществе и справедливо ассоциируются со злоупотреблениями и вседозволенностью.

Во-вторых, это гораздо экономичнее и функциональнее. Стоимость изготовления новых удостоверений в два с половиной раза дешевле старых. С их помощью будет осуществляться доступ в административные здания Агентства.

В-третьих, они гораздо надежнее, имеют 6 степеней защиты, что сводит на нет риск их подделки.

В-четвертых, утвержденный формат полностью соответствует международным стандартам. В странах ОЭСР пластиковые ID-карты уже давно используются полицейскими, сотрудниками спецслужб и гражданских госорганов.

Новые служебные удостоверения антикоррупционного ведомства невозможно изготовить, считать и настроить в домашних условиях.

Граждан, столкнувшихся с фактами злоупотребления служебными удостоверениями Антикоррупционной службы, просят незамедлительно сообщать в Call-center 1424.