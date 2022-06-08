8 Июня 2022 13:40

Виновата не только армия - глава Минобороны РК о случаях смерти солдат-срочников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны Руслан Жаксылыков заявил, что нужно понять причины случаев самоубийства солдат-срочников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, нам надо понять причины, почему молодые люди заканчивают жизнь самоубийством. В этом ведь виновата не только армия. Понятно, что он пришел в армию и ответственность за жизнь военнослужащих возлагается на командира, но человек пришел уже созревшим, пришел из гражданского общества, пришел к нам со своими проблемами. Задача армии - нивелировать проблемы, с которыми уже созревший человек пришел к ним», - сказал журналистам в кулуарах Мажилиса министр обороны.

Министр пояснил, что на сегодняшний день по поручению Главы государства полностью пересмотрена программа боевой подготовки.

«В целях повышения профессионализации и качественного уровня всех военнослужащих, не только солдат срочной службы, солдат по контракту и офицерского состава, сейчас мы проводим эксперименты. На летний период обучения, который у нас начался буквально с 1 июня, мною поставлена задача - интенсификация программ боевой подготовки», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Минобороны намерены разработать программу по «нулевой смертности в армии».

Весной сообщалось о гибели солдата в Жамбылской области. В его смерти подозревается сослуживец. Межведомственной следственно-оперативной группой Южного регионального военно-следственного управления МВД РК задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели военнослужащего срочника Алибека Калбая в поселке городского типа Гвардейский Жамбылской области. 22 апреля 2022 года в военном госпитале поселка городского типа Гвардейский скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай.

Еще один 18-летний солдат-срочник умер в Карагандинской области в феврале. Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание.