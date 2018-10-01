Винокуров выиграл велоэтап на Чемпионате мира по супертриатлону Ironman

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион по велоспорту Александр Винокуров успешно выступил на Чемпионате мира по супертриатлону Ironman, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный старт сезона по так называемому любительскому триатлону Ironman прошел на Гавайях. Сюда могли попасть только те участники, кто занимал призовые места на турнирах Ironman в течение года. Прославленный казахстанец сделал это на турнире Ironman в Копенгагене, где занял второе место в своей возрастной категории. Тогда его общее время составило 9 часов 04 минуты и 16 секунд.

На Гавайях всем участникам традиционно предстояло преодолеть 3,8 километра плавания, ветряных 180 километров велоэтапа и жарких 42,195 километра бега.

Винокуров проплыл первый этап за 1:13:52. Это позволило ему занять промежуточное 212-е место в возрастной категории 45-49 лет. Однако в своем коронном виде - гонке на велосипеде - олимпийский чемпион легко отыграл отставание в 23 минуты.



Проехав 180 километров за 4:18:06, Винокуров финишировал первым.



На марафоне удержать преимущество ему не удалось. Именитый спортсмен преодолел 42,195 километра за 3:33:35. Тем не менее, его время - 9 часов 13 минут и 38 секунд - это 7-ое место в общем зачете его возрастной категории.

Также на старт ЧМ вышли еще двое казахстанцев - Екатерина Шатная и Нагима Керимбаева. Керимбаева финишировала с результатом 11:27:16 - это 58 место в возрастной категории 40-44. Время Шатной на финише - 11:59:02 - 64 место в возрастной категории 35-39.

Добавим, что выиграл чемпионат мира по Ironman немец Патрик Ланге. Он обновил собственное достижение в 8:01:40 и стал первым в истории человеком, кто преодолел всю дистанцию меньше, чем за восемь часов - 7:52:39. Он стал двукратным чемпионом мира.



У женщин также обновился прежний рекорд. Теперь уже четырехкратная чемпионка мира Даниэла Риф из Швейцарии установила новый рекорд мира на отметке 8:26:16. До этого лучшим временем было 8:46:46.