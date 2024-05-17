Вынесли приговор по громкому делу о финансовой пирамиде в Шымкенте

В межрайонном специализированном суде по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношение шестерых членов организованной преступной группировки, обманувших в Казахстане несколько сотен человек. Только на юге страны – в Туркестанской области и Шымкенте от действий организаторов финансовой пирамиды «Гарант 24» пострадали более 300 человек, совокупно потерявших свыше 270 млн тенге, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

На скамье подсудимых оказался организатор финансовой пирамиды 33-летний уроженец Актобе Жанболат Есиркепов и пятеро его подельников, управлявших деятельностью филиалов ТОО «Гарант 24» в разных городах Казахстана. Идейному вдохновителю мошеннического проекта были предъявлены обвинения сразу по четырем статьям уголовного законодательства, в числе которых создание и руководство организованной преступной группировкой, создание финансовой пирамиды, незаконное предпринимательство и мошенничество. Участие в ОПГ и финансовой пирамиде, а также мошенничество инкриминировалось всем остальным подсудимым.

В погоне за богатством

ТОО «Гарант 24» заявило о себе осенью 2019 года. Головная компания была зарегистрирована в Актобе, а в регионах, в том числе и в Шымкенте, ТОО «Гарант 24» открыло свои филиалы.

- Была реклама, согласно которой компания обещала в достаточно короткое время удвоить и даже утроить сумму вклада. К примеру, вложившему миллион было обещано месячное вознаграждение в сумме 300 тысяч. То есть дивиденды составляли 30% от суммы вклада. Во второй месяц – еще столько же. А в конце третьего месяца вкладчик, по заверению ТОО «Гарант 24», вместе с вознаграждением в 300 тысяч тенге, мог забрать и вложенный миллион. Итого обещанная сумма вознаграждения составляла 900 тысяч тенге. Естественно, чем выше была сумма вклада, тем больше должна была быть и сумма вознаграждения, - сообщил агентству Kazinform судья-координатор межрайонного специализированного суда по уголовным делам Шымкента Сабит Туреханов.

К слову, в первый месяц все вкладчики исправно получали обещанное вознаграждение, что сподвигло мечтающих о скором богатстве южан заметно увеличивать сумму первоначального вклада. Чтобы стать вкладчиками ТОО «Гарант 24» люди продавали квартиры и машины, брали деньги взаймы. Сарафанное радио стремительно разносило информацию о сверхприбылях среди родственников и знакомых. В итоге количество вкладчиков ТОО «Гарант 24» с каждым днем росло в геометрической прогрессии и люди часами стояли в очередях, чтобы отдать организаторам финпирамиды свои миллионы. При этом максимальные суммы вкладов достигали 10 и даже 20 миллионов тенге.

Параллельно с ТОО «Гарант 24», Есеркепов и компания создали ТОО «Выгодный займ» и «Estate ломбард», через которые вкладчики могли заложить имеющееся у них имущество.

- К примеру, если на рынке двухкомнатная квартира стоила около 20 млн тенге, то в «Выгодном займе» и «Estate ломбарде» за нее давали 21 млн тенге. Деньги обещали выплатить частями в течение трех-четырех месяцев. То же самое было с машинами. Автомобиль мог стоить 3 млн тенге, а в «Выгодном займе» и «Estate ломбарде» его оценивали в 3,6 млн. Естественно, что от такого, на первый взгляд, выгодного предложения людям было трудно отказаться, даже при том, что деньги нужно было ждать 3-6 месяцев. Человек соглашался на сделку, но, как правило, успевал получить только часть денег. При этом в первый месяц почти все вкладчики получили предусмотренное договором вознаграждение. Во второй месяц сумма могла быть уже меньше обещанной, но это не настораживало людей, и они продолжали жить надеждами о сверхприбылях, - добавил Сабит Туреханов.

Все закончилось в феврале 2020 года. Когда в один из дней очередная группа вкладчиков пришла за обещанными деньгами, двери офисов оказались закрыты, а телефоны всех сотрудников компании, обещавшей скорое обогащение – отключены. Вкладчикам ничего не оставалось, как обратиться в полицию.

В том же месяце МВД сообщило о том, что ТОО «Гарант 24», «Выгодный займ» и «Estate ломбард» являются финансовыми пирамидами и их деятельность незаконна. В Актобе, а затем и в других регионах прошли обыски офисов этих организаций. Тем временем организаторы приступного бизнеса подались в бега. Разыскивать их пришлось не только по Казахстану, но и в странах СНГ. Вкладчикам же вновь пришлось обивать пороги, но на сей раз отделов полиции и судов.

Суд да дело

Учитывая масштабы мошенничества, в которое оказались втянуты сотни жителей Казахстана, в Актобе была создана специальная следственная группа, которая принимала заявления от пострадавших из всех регионов страны. Когда расследование уже близилось к завершению, с заявлениями в ДП Шымкента начали активно обращаться жители третьего мегаполиса и районов Туркестанской области.

В связи с массовостью обращений на юге страны, уголовное дело было выделено в отдельное производство. Таким образом, Жанболат Есеркепов и пятеро других организаторов преступного бизнеса, дважды предстали перед судом. Первый раз организаторов крупнейшей в истории Казахстана финансовой пирамиды осудили в августе 2022 года. Тогда перед судом предстали сразу 48 человек – от организаторов до мелких исполнителей, которые были осуждены на сроки от 7 до 18 лет колонии.

А в декабре 2023 года началось судебное разбирательство в Шымкенте. Здесь к ответственности привлекалась только верхушка пирамиды во главе с организатором.

- Помимо Жанболата Есеркепова в Шымкенте судили Берика Мырзабекова, Садибека Мырзабекова, Алимжона Нурметова, Анюту Тойчиеву и Кымбат Абдиеву. У каждого из них в группе была своя роль. Помимо организатора среди подсудимых был директор шымкентского филиала, бухгалтер, заместители руководителей ТОО, помощники. Они управляли всей созданной в Казахстане сетью. В Шымкенте дело рассматривалось около четырех месяцев, - пояснил судья-координатор.

Все подсудимые были признаны виновными и приговорены к лишению свободы. По совокупности предъявленных обвинений межрайонный специализированный суд по уголовным делам Шымкента приговорил Жанболата Есеркепова к 16 годам лишения свободы. Но, в соответствии с судебной практикой, это наказание было поглощено более суровым наказанием, вынесенным Есеркепову в Актобе, где он был приговорен к 18 годам лишения свободы. Остальным подсудимым были назначены сроки от 6,1 до 9 лет, что также ниже ранее вынесенных сроков, которые составляли от 7 до 11 лет. Приговор вступил в законную силу.