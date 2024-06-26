Вынесен приговор по делу о хищении 5 млрд тенге при строительстве метро в Алматы

Алмалинским районным судом г.Алматы оглашен приговор 10 обвиняемым в хищении более 5 млрд тенге бюджетных средств при строительстве метрополитена южной столицы. Досудебное расследование преступления осуществлялось транспортной прокуратурой, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе судебного процесса обвинение доказало, что подсудимые, будучи руководителями КГП «Метрополитен», АО «Алматыметрокурылыс», ТОО «Автоматизация и Технологии Сервис», в группе лиц, при строительстве станций - «Сарыарка» и «Достык», в период с июня 2018 года по август 2020 года, путем финансовых махинаций, в том числе завышения стоимости оборудования (практически в 10 раз), регулярно через подставные фирмы выводили крупные суммы денег.

Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы (основные фигуранты от 7 до 8 лет) с лишением права работать в государственных и финансовых организациях. Кроме того, суд применил конфискацию арестованного имущества на сумму свыше 1 млрд тенге, а также взыскал причиненный государству ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.