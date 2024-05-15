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    12:48, 15 Май 2024 | GMT +6

    Вымогавшего у иностранной компании 180 млн долларов мошенника осудили в Астане

    доллары
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    К 10 годам лишения свободы осужден мошенник, требовавший крупную сумму денег у представителя иностранной компании. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. 

    Мужчина, представившись внештатным сотрудником государственного ведомства, потребовал от директора иностранной компании свыше 180 млн долларов США. Мошенник пытался завладеть указанными денежными средствами якобы в целях заключения договора инвестирования.

    Государственным обвинителем – прокурором в суде доказана вина осужденного.

    Он признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки лицам, занимающим ответственную государственную должность, в особо крупном размере.

    Приговор суда вступил в законную силу.

     

    Теги:
    Мошенничество Закон и право Регионы Казахстана Регионы Суды Взятка Астана Прокуратура
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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