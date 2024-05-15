Вымогавшего у иностранной компании 180 млн долларов мошенника осудили в Астане

К 10 годам лишения свободы осужден мошенник, требовавший крупную сумму денег у представителя иностранной компании. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Мужчина, представившись внештатным сотрудником государственного ведомства, потребовал от директора иностранной компании свыше 180 млн долларов США. Мошенник пытался завладеть указанными денежными средствами якобы в целях заключения договора инвестирования.

Государственным обвинителем – прокурором в суде доказана вина осужденного.

Он признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки лицам, занимающим ответственную государственную должность, в особо крупном размере.

Приговор суда вступил в законную силу.