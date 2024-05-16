РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:51, 16 Май 2024 | GMT +6

    Вымогателя задержали в Усть-Каменогорске

    Вымогателя задержали в Усть-Каменогорске
    Фото: Polisia.kz

    Восточноказахстанские полицейские задержали вымогателя. Потерпевший сообщил, что мужчина вымогал у него один миллион тенге, пользуясь своим физическим превосходством, угрожая не только ему, но и его семье, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Подозреваемый арестован. В результате оперативно-следственных действий, при передаче 200 000 тенге, восточноказахстанские оперативники задержали ранее судимого 37-летнего жителя областного центра. Злоумышленник дал признательные показания, у него изъяты денежные средства, подтверждающие его противоправные действия.

    Проводится досудебное расследование. Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Борьба с преступностью Криминал Видео Усть-Каменогорск
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!