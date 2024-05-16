Вымогателя задержали в Усть-Каменогорске

Восточноказахстанские полицейские задержали вымогателя. Потерпевший сообщил, что мужчина вымогал у него один миллион тенге, пользуясь своим физическим превосходством, угрожая не только ему, но и его семье, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемый арестован. В результате оперативно-следственных действий, при передаче 200 000 тенге, восточноказахстанские оперативники задержали ранее судимого 37-летнего жителя областного центра. Злоумышленник дал признательные показания, у него изъяты денежные средства, подтверждающие его противоправные действия.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.