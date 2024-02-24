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    15:49, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Вымогатели угрожали поджогами предпринимателям в области Жетысу

    поджог
    Фото: freepik.com

    В области Жетысу при координации прокуратуры правоохранительными органами оперативно пресечена деятельность группы, промышлявшей вымогательством денег с предпринимателей. Об этом передает агентство со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

    По информации ведомства, двое преступников, действуя по предварительному сговору, угрожая поджогом имущества, завладели денежными средствами потерпевшего в размере полумиллиона тенге.

    - По результатам досудебного расследования уголовное дело направлено в суд. Суд Алакольского района, поддержав доводы прокуратуры, с учетом тяжести и характера совершенного преступления приговорил виновных к 4 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 194 УК РК (вымогательство). Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре.

    Теги:
    Регионы Жетысуская область Борьба с преступностью Криминал Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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