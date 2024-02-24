Вымогатели угрожали поджогами предпринимателям в области Жетысу
В области Жетысу при координации прокуратуры правоохранительными органами оперативно пресечена деятельность группы, промышлявшей вымогательством денег с предпринимателей. Об этом передает агентство со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
По информации ведомства, двое преступников, действуя по предварительному сговору, угрожая поджогом имущества, завладели денежными средствами потерпевшего в размере полумиллиона тенге.
- По результатам досудебного расследования уголовное дело направлено в суд. Суд Алакольского района, поддержав доводы прокуратуры, с учетом тяжести и характера совершенного преступления приговорил виновных к 4 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 194 УК РК (вымогательство). Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре.