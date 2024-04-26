Выкупать квартиры в новостройках для социально уязвимых слоев планируют в Акмолинской области

2024 год станет годом масштабных преобразований в сфере предоставления жилья социально уязвимым слоям населения и очередникам в Акмолинской области. Об этом заявил глава региона Марат Ахметжанов на встрече с представителями СМИ, назвав подобный случай в истории региона беспрецедентным, передает корреспондент агентства Kazinform.

Говоря о предоставлении нового жилья пострадавшим во время паводков, аким области отметил, что обследование их домов продолжается.

- Все дома, которые не пригодны для дальнейшего проживания, будут снесены с запретом возводить там другие сооружения для индивидуального жилища. Сегодня обследование в районе Вернадского, Джандильдина проходят около 90 домов. Если дома признают непригодными для жилья, их жителей ожидает та же участь, что и 11 уже переселившихся. Это я вам гарантирую. Им будет представлено право выбора - или покупать, или ждать, когда мы будем строить. До осени все будут переселены, - сказал Марат Ахметжанов.

Глава региона подчеркнул, что не стоит забывать и про то, что в очереди на жилье есть еще и социально уязвимые слои населения. Так, в мае планируется объявление конкурса на 199 жилых домов для социально уязвимых слоев населения.

- Я сам лично объехал все строительные компании и предъявил им требования, которые должны быть для социально уязвимых слоев населения. Это многодетные матери, инвалиды, дети-сироты и другие. Квартиры должны быть сразу пригодные для жилья, то есть в них должны быть чистовая отделка. Требования предъявил даже по сантехнике и дверям. Тогда будем выкупать эти квартиры. В этом году вообще планируем 864 квартиры выкупить для социально уязвимого населения. И это беспрецедентный случай! Здесь никогда такого не было! И это позволит минимизировать очередность, - отметил аким.

Кроме того, некоторые из категории бюджетников и многодетных семей смогут оформить кредитное жилье.