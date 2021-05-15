Викторину среди врачей в области орфанных заболеваний провели в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - В рамках Международного дня осведомленности о группе заболеваний мукополисахаридозы в научном центре педиатрии и детской хирургии прошла онлайн-викторина с участием координаторов и врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане на учете состоят уже 74 пациента с мукополисахаридозом, из них 66 детей и 8 взрослых.

По словам руководителя научного центра педиатрии и детской хирургии Ризы Боранбаевой, с 2011 года научный центр определен как координатор по диагностике и лечению редких заболеваний, в том числе мукополисахаридозов (МПС) у детей в Казахстане.

«В медицине редкое заболевание часто называется орфанным заболеванием, на сегодняшний день известно более 7000 их видов. МПС относится к редким наследственным генетическим заболеваниям. Ранняя диагностика этой патологии чрезвычайно важна. В связи с чем, наш центр постоянно проводит среди специалистов педиатрического профиля различные образовательные мероприятия в виде конференций, мастер-классов, семинаров по диагностике и лечению МПС и различных других редких заболеваний»,- рассказала спикер.

Отвечая на вопросы викторины, связанные с лечением и диагностикой МПС, участники проверяли свои компетенции, но и повышали свой уровень знаний в этой области.

«В этот раз образовательный процесс был в необычной форме, в виде викторины, в котором приняли участие региональные координаторы по редким заболеваниям, педиатры, неврологи и врачи общей практики из разных регионов страны. Всего за победу боролись более 30 врачей», - пояснила Риза Боранбаева.

Научный центр педиатрии и детской хирургии также проводит научные исследования в области орфанных заболеваний. Результаты исследований публикуются не только в отечественных изданиях, но и в международных рецензируемых журналах, докладываются на различных международных конференциях. Поддерживаются контакты с ведущими специалистами как из ближнего, так и дальнего зарубежья - Германии, Великобритании, США, Польши, Южной Кореи, Японии.

«Особо стоит отметить большую поддержку больных редкими заболеваниями со стороны нашего государства. В частности, все пациенты с МПС обеспечены дорогостоящими ферментозаместительными препаратами в рамках ГОБМП, за счет республиканского бюджета. Для улучшения качества оказания медицинской помощи больным орфанными заболеваниями в каждом регионе страны назначены региональные координаторы по редким заболеваниям»,- добавила Риза Боранбаева.

По итогам викторины победителем вышел Олжас Болатович Абдрахманов - врач Алматинской детской клинической больницы №2, координатор города Алматы по орфанным заболеваниям.