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Виктор Храпунов приговорен к 17 годам колонии
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - К 17 годам колонии приговорен экс-аким Алматы Виктор Храпунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Виктор Храпунов признан виновным в совершенных преступлениях, ему назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительной системе максимальной безопасности, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в Национальном банке, финансовых учреждениях, в государственных организациях и других учреждениях», - озвучил приговор судья.
Также В. Храпунова лишили всех наград и орденов.
Супруга экс-акима Алматы Лейла Храпунова приговорена к 14 годам лишения свободы, зять Айяр Ильясов получил 5 лет.
Последний процесс над обвиняемыми, покинувшими Казахстан в 2007 году, прошел заочно.
По делу четы Храпуновых прошли свыше 200 свидетелей, материалы дела состояли из 400 томов.
Помимо главных фигурантов на скамье подсудимых находились 9 человек, ранее работавших в госучреждениях и в подконтрольных компаниях Храпуновых.
Напомним, супругов Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает 250 млн долларов.
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