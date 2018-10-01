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Виктор Храпунов приговорен к 17 годам колонии

8 Октября 2018 15:33 288
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Виктор Храпунов приговорен к 17 годам колонии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - К 17 годам колонии приговорен экс-аким Алматы Виктор Храпунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Виктор Храпунов признан виновным в совершенных преступлениях, ему назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительной системе максимальной безопасности, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в Национальном банке, финансовых учреждениях, в государственных организациях и других учреждениях», - озвучил приговор судья.

Виктор Храпунов приговорен к 17 годам колонии

Также В. Храпунова лишили всех наград и орденов.

Супруга экс-акима Алматы Лейла Храпунова приговорена к 14 годам лишения свободы, зять Айяр Ильясов получил 5 лет.

Последний процесс над обвиняемыми, покинувшими Казахстан в 2007 году, прошел заочно.

По делу четы Храпуновых прошли свыше  200 свидетелей, материалы дела состояли из 400 томов.

Виктор Храпунов приговорен к 17 годам колонии

Помимо главных фигурантов на скамье подсудимых находились 9 человек, ранее работавших в госучреждениях и в подконтрольных компаниях Храпуновых.

Напомним, супругов Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает 250 млн долларов.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Суды, Борьба с преступностью,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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