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    16:28, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Виктор Друзин стал третьим на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

    Виктор Друзин стал третьим на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
    Фото: Olympic.kz

    В Пекине (Китай) продолжается этап Кубка мира по артистическому плаванию. Казахстанец Виктор Друзин завоевал бронзовую медаль, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Спортсмен стал третьим в одиночном разряде (соло). Друзин взял «бронзу» в произвольной программе, набрав 161.5771 балла.

    Первое место у итальянца Филиппо Пелати - 174.5979. Испанец Хорди Иглесиас отметился «серебром» - 163.5543.

    В активе команды Казахстана уже три награды. Ранее наши спортсмены завоевали «серебро» (микс-дуэт) и «бронзу» (командные соревнования).

    Теги:
    Спорт Плавание спортсмены Казахстана Китай
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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