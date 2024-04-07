Виктор Друзин стал третьим на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

В Пекине (Китай) продолжается этап Кубка мира по артистическому плаванию. Казахстанец Виктор Друзин завоевал бронзовую медаль, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсмен стал третьим в одиночном разряде (соло). Друзин взял «бронзу» в произвольной программе, набрав 161.5771 балла.

Первое место у итальянца Филиппо Пелати - 174.5979. Испанец Хорди Иглесиас отметился «серебром» - 163.5543.

В активе команды Казахстана уже три награды. Ранее наши спортсмены завоевали «серебро» (микс-дуэт) и «бронзу» (командные соревнования).